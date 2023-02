Soldados ucranianos atiram em grupo de médicos russos perto de Vuhledar

Soldados das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) atiraram em um grupo de médicos enquanto estes últimos se dirigiam à cidade de Vuhledar para evacuar os feridos, disse Yan Gagin, conselheiro do chefe interino da República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, segundo relatórios da TASS.

"Outro ato desumano do lado ucraniano que vem contrário às convenções internacionais". Desta vez, eles mataram um grupo de médicos que iam buscar os feridos. Isto aconteceu na área de Vuhledar", disse ele.

As marcas do serviço médico não impediram os militares ucranianos, disse o oficial. De acordo com ele, houve outros incidentes quando as tropas ucranianas tentaram atacar médicos. Como regra, os ucranianos usam drones para detectar alvos.

Antes, ficou conhecido que os médicos militares russos se tornaram alvo de ataques pontuais por parte das Forças Armadas da Ucrânia. Os soldados ucranianos usavam morteiros silenciosos poloneses de 60 mm que operavam em conjunto com drones ucranianos.

"Parece que o inimigo considera os médicos como um alvo prioritário antes de atingir todos os outros", disse um membro do grupo médico móvel do Destacamento Médico das Forças Especiais.

Putin informado sobre ataque a médicos

O presidente russo Putin recebe todas as informações on-line, disse o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov quando perguntado se Putin foi informado sobre o ataque ao grupo de especialistas médicos perto de Vuhledar.

Peskov também enfatizou que os diplomatas russos tentam chamar a atenção de outros países para a violação das regras internacionais pelo regime de Kyiv.