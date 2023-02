O Ocidente perderá a fé em Zelensky se ele perder Bakhmut

O Ocidente pode perder a fé no presidente ucraniano Volodymyr Zelensky caso o agrupamento das Forças Armadas da Ucrânia em Bakhmut sofra sérias perdas, disse o The Wall Street Journal.

A batalha por Bakhmut (o russo feito da cidade é Artemovsk) custa muito à Ucrânia, disse o WSJ. Os acontecimentos estão se desenrolando em um momento crítico das hostilidades, quando as tropas russas, reforçadas com os soldados mobilizados, começaram a avançar.

Em Bakhmut, a Ucrânia novamente enfrenta um delicado equilíbrio entre manter posições e salvar a vida do pessoal militar para outras batalhas, disse o artigo da publicação com referências a Zelensky, que prometeu não render Bakhmut.

Em 14 de fevereiro, o correspondente de guerra Yevgeny Poddubny disse que as forças russas cercaram cerca de 1.500 soldados ucranianos na aldeia de Paraskovievka, na periferia norte de Bakhmut. Logo depois, Denis Pushilin, chefe interino da República Popular de Donetsk, disse que após a captura do assentamento, as forças russas seriam capazes de cortar a última linha de abastecimento das Forças Armadas da Ucrânia em Bakhmut.

O chefe do PMC Wagner nega relatórios de cerco de Bakhmut

Algum tempo depois, porém, Yevgeny Prigozhin, o fundador da empresa militar privada Wagner, negou os relatórios anteriores sobre o cerco de 1.500 militares ucranianos no norte de Bakhmut.

Prigozhin chamou tal informação de bobagem e apontou que as forças ucranianas puxam de 300 a 500 novos combatentes para a cidade todos os dias, aumentando o fogo de artilharia.

"Há batalhas severas acontecendo no norte. Não há pré-requisitos para cercar o inimigo nas regiões do norte. Nós invadimos prédio após prédio, um metro quadrado após prédio. Este é um trabalho de combate extremamente duro. Não tenho idéia de onde vêm estas histórias sobre o cerco", disse Prigozhin em um posto que foi carregado pelo grupo VK da Concord Company.

Antes, o chefe do PMC Wagner disse que o objetivo principal em Bakhmut é ganhar uma oportunidade para que as forças russas avancem. Bakhmut é "o principal ponto de atração" para o exército ucraniano, ele observou.