Putin deseja o melhor para todas as marcas estrangeiras que saíram do mercado russo

As marcas internacionais sofreram enormes perdas devido à sua saída do mercado russo, disse o presidente Vladimir Putin durante uma reunião do conselho supervisor da Agência para Iniciativas Estratégicas, informou a RIA Novosti.

Muitas empresas estrangeiras decidiram deixar o mercado russo sob pressão de seus governos.

"Tudo de bom! Devido à perda do nosso mercado, elas estão sofrendo enormes perdas. A escolha é deles, a decisão é deles. Muitas delas, eu sei disso pessoalmente, algumas delas eu conheço pessoalmente, não acham nada agradável. Quem quer perder um negócio racionalizado, no qual se esforçam e investem seus recursos? "Não se trata nem mesmo do dinheiro. Muitos colocam seu coração e sua alma [em seus negócios], eles trabalharam muito, devo dizer francamente. No entanto, estando sob pressão de seus governos, eles são forçados a sair. Eles também deixam para trás um bom legado. Eles deixam a infra-estrutura de produção, pessoal bem treinado. Provavelmente, alguns podem pensar que tudo isso iria imediatamente desmoronar e desmoronar aqui, mas nada disso acontece. Nada se desmoronou", disse Putin.

De acordo com o presidente, muitos políticos e economistas também acreditavam que os negócios na Rússia também iriam desmoronar depois que muitas marcas estrangeiras parassem de trabalhar na Federação Russa, mas estavam errados.

"Nosso negócio está pegando essas direções", disse ele.

Após o início da operação especial, os países ocidentais introduziram incontáveis restrições contra a Rússia, tendo assim endurecido a pressão das sanções já existentes. Diversos países congelaram os ativos russos. Além disso, muitas marcas decidiram encerrar seus negócios no país.