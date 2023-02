As sanções anti-russianas do Ocidente sofrem um grande fracasso

As sanções anti-russianas do Ocidente sofreram um grande fracasso, disse o analista Gabor Steingart em um artigo para a revista Focus Magazine.

Numerosas medidas restritivas contra a Rússia falharam em causar danos significativos à economia russa, apontou ele. O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse em seu recente relatório que a economia russa cresceria mais rapidamente do que a da Alemanha. As matérias-primas russas ainda chegam aos compradores ocidentais apesar das sanções, enquanto os produtos estrangeiros ainda chegam à Federação Russa via países terceiros.

O sistema financeiro russo não entrou em colapso, mesmo depois que muitos bancos russos foram desconectados da SWIFT. O fluxo de mercadorias chinesas também apóia a economia russa. Além disso, várias empresas ocidentais não deixaram o mercado russo e continuam trabalhando lá.