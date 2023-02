Os caças PMC Wagner entrincheiram-se nas regiões norte e leste de Bakhmut

Os combatentes do PMC Wagner ganharam uma posição no norte e leste da cidade de Bakhmut (Artemovsk), disse Denis Pushilin, chefe interino da República Popular de Donetsk no canal de TV Rossiya 24.

A luta continua na zona industrial na parte leste da cidade, mas os caças Wagner se entrincheiraram lá e continuam a empurrar o inimigo para fora.

Anteriormente, Pushilin disse que as posições das Forças Armadas da Ucrânia em Vuhledar haviam piorado. O pessoal militar das Forças Armadas da Ucrânia iniciou a mineração de prédios altos na direção de Vuhledar, em caso de retirada.