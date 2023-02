Medvedev: Ucrânia como um estado a ser devastado, ir à falência e ser transformado em colônia

A perspectiva de falência completa do estado ucraniano está se tornando cada vez mais óbvia, escreveu o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, em Telegrama.

De acordo com Medvedev, o PIB da Ucrânia pode cair mais 5 a 10% em 2023 devido à continuação da operação militar especial.

"O regime de Kyiv, com o apoio de seus curadores ocidentais, está lutando contra a Rússia 'até a vitória', enquanto a economia deste infeliz território está rapidamente se transformando em poeira fedorenta", escreveu Medvedev acrescentando que os países amigos da Ucrânia também reconhecem isso.

Dmitry Medvedev também escreveu que "todos os desviantes que compartilham o dinheiro ocidental não vão inchar por causa da fome".

Só em 2022, o orçamento ucraniano terá que gastar US$ 55 bilhões em necessidades urgentes, com um déficit de US$ 38 bilhões, acrescentou ele.

"Quanto mais tempo os líderes dos nazistas ucranianos imploram e roubam ajuda de seus doadores, mais próximo se aproxima o colapso final da economia", disse Medvedev.

Falando sobre o futuro da Ucrânia, Dmitry Medvedev disse que ela se tornaria uma colônia, cuja economia seria gradualmente destruída. Em sua opinião, Kyiv terá que pagar por todas as armas que o Ocidente fornece, e os países ocidentais destruirão o potencial econômico do país.

Em 2 de fevereiro, foi noticiado que a União Européia decidiu alocar mais 500 milhões de euros em assistência, bem como outros 45 milhões de euros para treinamento militar. Este será o sétimo pacote de apoio militar para Kyiv da União Européia.