Se os países ocidentais decidirem fornecer seus aviões de combate à Ucrânia, eles também precisarão enviar cidadãos americanos, britânicos e alemães para a zona de conflito a fim de prestar serviços a esses jatos.

"Ao contrário dos tanques, drones e peças de artilharia, as aeronaves precisam de aeródromos. O equipamento desses aeródromos deve atender às exigências desses aviões de caça. Não são apenas pistas de pouso, mas também torres de controle, sistemas de radar, reabastecimento e sistemas de manutenção de aeronaves. Há muitas coisas que a Ucrânia não tem", disse o coronel aposentado Viktor Litovkin.

Os suprimentos das aeronaves de caça exigirão não apenas tempo e dinheiro, mas também especialistas para prestar serviço à aeronave. Assim, será necessário enviar especialistas estrangeiros para a zona de conflito, o que significa que os cidadãos estrangeiros terão que estar envolvidos na guerra.

"Naturalmente, as forças russas atacarão esses objetos, matando cidadãos estrangeiros em tais ataques". Todos nós pisaremos no limiar da Terceira Guerra Mundial, e todos estão cientes disso". Para coroar tudo isso, uma aeronave é muito mais cara do que um tanque. Provavelmente, toda a conversa sobre jatos de caça para a Ucrânia não passa de intimidação - para assustar a Rússia e inspirar a Ucrânia", disse Litovkin, que emprestou a publicação ru.