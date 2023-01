A Rússia fornece inadvertidamente combustível barato à Ucrânia

As exportações de gás de petróleo liquefeito russo (GLP) para os países bálticos têm tido um aumento duas vezes maior ultimamente, pois os compradores revendem parte do combustível para a Ucrânia. As empresas ucranianas utilizam o GLP como combustível barato durante os tempos do conflito com a Rússia, a Reuters informa com referência às fontes.

O GLP é usado como combustível para automóveis, bem como combustível para aquecimento e produção petroquímica. As sanções que foram impostas à Rússia em resposta à deflagração do conflito na Ucrânia, não se aplicam ao fornecimento de GLP. Os países da UE são livres para importar gás de petróleo liquefeito da Rússia, não há restrições formais.

Curiosamente, as compras de GLP da Letônia da Rússia respondem por 90% das importações do país na categoria. Outra nação báltica, a Lituânia, compra 50% de seu GLP da Rússia e outros 50% - da Letônia.

Somente em dezembro, a Letônia e a Lituânia entregaram 15.000 toneladas de GLP à Ucrânia, o que corresponde a 15% do total das importações deste tipo de combustível naquele mês.

A Ucrânia não compra combustível russo diretamente. Entretanto, diz a Reuters, ela o compra dos Estados bálticos com um desconto de US$ 150-200 em comparação com os fornecimentos da Polônia e Romênia.

No contexto da iminente entrada do embargo da UE às importações de produtos petrolíferos russos e do limite de preço sobre eles, o custo cambial do combustível russo, incluindo o GLP, caiu para níveis mínimos de vários anos.