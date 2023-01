Veículo robótico russo pode destruir facilmente tanques de Leopard e Abrams

A versão de combate do veículo robótico russo Marker será capaz de detectar e destruir automaticamente o equipamento inimigo, disse Dmitry Rogozin, ex-chefe da Roscosmos. Rogozin serve atualmente como chefe do esquadrão especial de conselheiros militares Tsar's Wolves.

O Marker será capaz de destruir tanques ocidentais, incluindo os Abrams americanos e os Leopardos alemães.

"A versão de combate do robô Marker tem um catálogo eletrônico no sistema de controle que contém imagens de alvos tanto no alcance visível quanto no infravermelho", disse Rogozin.

Segundo ele, o robô também será capaz de selecionar um alvo de forma independente por prioridade e atingi-lo com meios de artilharia apropriados.

Quatro robôs Marker serão entregues ao Donbass em fevereiro. Eles serão testados em um campo de treinamento antes de entrar em ação de combate, disse ele.

O Marker é um produto da Associação de Pesquisa e Produção da Tecnologia Android. Segundo Rogozin, o robô havia sido testado como sistema de segurança para o cosmódromo da Vostochny.

O desenvolvedor alega que o Marker também pode se tornar o portador de quadroscopters kamikaze. Um robô Marker pode abrigar até 16 zangões em caixas - quatro zangões por caixa. Estes zangões podem ser usados para abater zangões inimigos. O Marker também pode ser equipado com armas a laser capazes de abater zangões a longas distâncias.

A versão de combate do robô pode ser equipada com sistemas de mísseis anti-tanque emparelhados com uma metralhadora pesada ou outras armas.

Inteligência artificial e aprendizagem da máquina

Os robôs Marker estão equipados com um sistema de inteligência artificial e a tecnologia de aprendizado de máquinas, disse o diretor do Museu da Defesa Aérea, coronel aposentado Yuri Knutov.

A Rússia usou equipamento robótico na Síria, mas a paisagem síria do campo de batalha era significativamente diferente da da Ucrânia. Portanto, a Rússia está enviando apenas quatro de tais máquinas robóticas para estudar seu comportamento em áreas urbanas e fazer possíveis melhorias.

"Externamente, elas se parecem com pequenos tanques. Eles podem estar armados com uma metralhadora e um míssil anti-tanque com um alcance de até cerca de seis quilômetros. Eles podem ser operados remotamente ou diretamente de um computador com elementos de inteligência artificial. O Marker também tem a tecnologia de visão mecânica, que contém imagens de tanques inimigos. O robô pode assim identificar os tanques feitos pela OTAN. Isto exclui ataques a seus próprios tanques", disse Knutov à publicação lenta.ru.

O Marker também é capaz de estabelecer a prioridade de um ataque com base no princípio de qual a ameaça no campo de batalha representa o maior perigo.

"Graças ao aprendizado da máquina, o robô melhorará seu próprio desempenho no decorrer das hostilidades". Sua inteligência artificial se desenvolverá. Tais robôs foram projetados para ambientes urbanos, em primeiro lugar. Eles freqüentemente operam com o apoio de drones. A segunda opção é terreno plano, como na região de Zaporizhzhia, onde as Forças Armadas da Ucrânia pretendem usar seus tanques ocidentais", concluiu o especialista.