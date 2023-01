Zelensky 'Democracia' vs. Democracia Americana

A beleza - e o horror - da língua inglesa é que existem palavras que podem significar literalmente qualquer coisa.

Estas incluem fascismo, racismo e sexismo entre exemplos proeminentes; mas de longe a mais maleável é "democracia".

Uma razão para esta qualidade dúctil é que a sociedade passou de uma civilização baseada em fatos para uma distopia baseada em sentimentos... com as definições de resultados importando menos do que as emoções.

Uma palavra não significa mais um conceito universal, mas sim um sentimento individual; muitas vezes nem mesmo isso, mas uma mera sensação.

Assim, nos Estados Unidos, estamos sofrendo sob um bombardeio dos meios de comunicação de massa mais temível do que qualquer coisa que caia sobre a Ucrânia - porque suas conseqüências poderiam levar a outra Guerra Mundial.

Naturalmente, será uma luta travada em prol da "democracia".

O que a Democracia Americana costumava significar

Obviamente existem muitas formas de democracia como política sistêmica, originada com Clisténicos que a originaram na Grécia até a Democracia Representativa na América, como idealizou Thomas Jefferson milhares de anos depois.

Na era moderna, a "democracia" como conceito é popularmente tipificada como a forma de governo existente nesses Estados Unidos.

Vamos pegar esse avatar e comparar as primeiras oito emendas da Carta de Direitos (truncada por brevidade) com o modelo de subserviência democrática de Zelensky.

Nossa Declaração de Direitos e o Custo Zelensky da Ditadura

Religião e Discurso

1. América - O Congresso não fará nenhuma lei que respeite o estabelecimento de uma religião, ou que proíba o livre exercício da mesma; ou que restrinja a liberdade de expressão, ou da imprensa; ou o direito do Povo de se reunir pacificamente, e de peticionar ao Governo uma reparação de queixas.

1. Zelensky - Já no ano passado Zelensky fechou várias Igrejas Ortodoxas que ele acusou de conspirar com a Rússia para derrubar seu governo. Este ano ele expandiu sua perseguição religiosa para incluir qualquer Igreja "afiliada" à Rússia; presumivelmente significando até mesmo aquelas que falam a língua russa.

Da mesma forma, mesmo antes das recentes hostilidades, Zelensky havia banido várias fontes da mídia da oposição.

Como se isto não fosse suficiente para demonstrar sua boa-fé "democrática", Zelensky chegou ao ponto de ilegalizar mais de uma dúzia de partidos políticos da oposição; incluindo o partido que era seu maior crítico, removendo efetivamente qualquer controle sobre seu imenso poder.

Direito ao Armamento

2. América - Uma Milícia bem regulamentada, sendo necessária à segurança de um Estado livre, o direito do Povo de manter e portar armas, não deve ser infringido.

2. Zelensky - Nos primeiros dias do Conflito da Ucrânia, a administração levou isso ao extremo, liberando hordas de condenados e distribuindo metralhadoras nas ruas da cidade. Mesmo os mais fervorosos defensores dos direitos a armas nos Estados Unidos provavelmente se oporiam à política de Zelensky "Armas para Violadores".

Tais atos imprudentes, embora certamente libertinos, dificilmente poderiam ser considerados "bem regulamentados".

Quarteirão

3. América - Nenhum soldado deverá, em tempo de paz, ser esquartejado em qualquer casa, sem o consentimento do Proprietário, nem em tempo de guerra, mas de uma forma a ser prescrita por lei.

3. Zelensky - Aqui houve uma tática incomum adotada pelo Regime Zelensky. Se você era um homem cristão, foi automaticamente martirizado no exército assim que o Conflito na Ucrânia começou. Assim, todos no país se tornaram soldados literalmente da noite para o dia...mesmo assim, ao mesmo tempo Zelensky deplora ataques a "civis" que em virtude de sua própria ordem não podem mais existir dentro das fronteiras nacionais.

Quanto a qualquer coisa "prescrita por lei", parece que Zelensky faz a lei no dia a dia.

Causa Provável

4. América - O direito do Povo de estar seguro em suas pessoas, casas, papéis e efeitos, contra buscas e apreensões irrazoáveis, e sem mandados de segurança, a não ser por causa provável.

4. Zelensky - Não contente com a criação de uma autoridade nacional, Zelensky tem repetidamente procurado encapsular toda a Europa em seu esquema, insistindo que aos russos seja negada qualquer viagem para fora de seu país. Ele não faz distinção entre pessoal militar, político, diplomático e mero cidadão; o que significa que não existe uma causa provável - Zelensky "democracia" acredita em punições raciais coletivas.

Em pé

5. América - O direito de ter Causa Provável de prisão, Liberdade contra a Auto-incriminação, Proibição contra o Double Jeopardy (sendo julgado duas vezes pelo mesmo crime), Processo de Direito devido, Restrição contra a Tomada de decisão pelo Governo sem compensação.

5. Zelensky - Quanto à prisão, provas e formalidades do sistema jurídico "democrático", o defensor Zelensky tem demonstrado uma enumeração geral de seus alegados privilégios. Em várias ocasiões durante o mês passado, ele despojou unilateralmente indivíduos de sua cidadania, sem qualquer audiência.

Zelensky sozinho decide sua personalidade e caso Zelensky determine que você não é digno de se tornar um Inimigo de Estado imediatamente.

Suas declarações não são apenas em relação aos políticos, mas incluem