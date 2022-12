Putin realiza reunião trilateral para reconciliar a Armênia e o Azerbaijão

O presidente russo Vladimir Putin falou sobre a reunião trilateral com seu colega azerbaijanês Ilham Aliyev e o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan que ocorreu à margem da Cúpula informal da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) em São Petersburgo, relata a TASS.

Ao abrir a reunião bilateral com o primeiro-ministro armênio, Putin observou que na segunda-feira, 26 de dezembro, os três líderes "conseguiram conversar, nós três".

Anteriormente, o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov disse que Putin, Aliyev e Pashinyan não tinham intenção de realizar uma reunião trilateral durante a cúpula da CEI. De acordo com ele, as reuniões bilaterais deveriam ocorrer à margem da cúpula.

A crise na não reconhecida República Nagorno-Karabakh tornou-se a questão-chave na reunião com o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan, disse o presidente russo Vladimir Putin, informou a agência de notícias RIA Novosti.

"É claro que a questão principal é a solução da crise no Cáucaso do Sul como um todo, as relações Armênio-Azerbaijão, tudo relacionado a Karabakh", disse o presidente russo.

Anteriormente, as autoridades armênias recusaram-se a participar de uma reunião trilateral no âmbito de um acordo com o Azerbaijão. Antes disso, Pashinyan da Armênia enviou disposições sobre o acordo de paz ao Azerbaijão, tendo observado que a Armênia estava pronta para assinar o documento em seus próprios termos.