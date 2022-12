Um novo grupo de tropas será criado no noroeste da Rússia, anunciou o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu durante uma reunião prolongada da diretoria do Ministério da Defesa em 21 de dezembro.

De acordo com o ministro, a decisão foi tomada devido à expansão da OTAN perto das fronteiras da Federação Russa.

"Dado o desejo da OTAN de construir um potencial militar próximo às fronteiras da Rússia, bem como de expandir a Aliança do Atlântico Norte com a ajuda da Finlândia e da Suécia, precisamos tomar medidas de resposta para criar um grupo relevante de tropas no noroeste da Rússia", disse Shoigu.