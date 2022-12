Kremlin responde aos rumores sobre os planos de Putin para envolver a Bielorrússia no conflito na Ucrânia

A Rússia e Belarus estão rapidamente desenvolvendo objetivos para um agrupamento conjunto de tropas. No entanto, as suposições de Moscou tentando persuadir Minsk a participar das hostilidades são infundadas, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov.

Na reunião de hoje (19 de dezembro) entre Vladimir Putin e Alexander Lukashenko, os dois presidentes terão a oportunidade de falar sobre questões militares, disse Peskov aos repórteres, disse a RIA Novosti.

Putin e Lukashenko discutirão novas metas e objetivos do grupo aliado de tropas da Rússia e Bielorrússia, disse ele.

"São os comandantes-chefe e a liderança do exército que estão trabalhando nessas metas de uma maneira operacional", disse Peskov.

Relatórios sobre a ida de Putin a Minsk para decidir sobre a participação da Bielorrússia nas hostilidades na Ucrânia são estúpidos e infundados, Peskov também disse.

Ele também comentou sobre os rumores sobre a Bielorrússia tentando negociar condições mais favoráveis para si mesmo na resolução da questão do gás em troca da participação das tropas bielorrussas na operação especial na Ucrânia. De acordo com Peskov, esta é mais uma teoria de conspiração.

"A Rússia e a Bielorússia são aliados número um. Quanto ao gás, há comunicação em curso, mas mesmo que nos distanciemos desta agenda, há vários anos a Bielorrússia vem desfrutando de condições preferenciais", disse Peskov.

A reunião entre Putin e Lukashenko será realizada na segunda-feira, 19 de dezembro, em Minsk, com a participação de primeiros-ministros e alguns ministros.

Em seguida, os chefes de Estado continuarão as negociações no formato um a um. Eles discutirão questões de cooperação comercial e econômica e projetos conjuntos no campo da substituição de importações e energia.