Foguetes americanos abatidos perto de Belgorod, na Rússia - Ministério da Defesa russo

Seis mísseis HIMARS e Uragan foram interceptados na região DPR, LPR e Zaporozhye, informou o Ministério da Defesa russo.

Os militares russos derrubaram quatro mísseis HARM fabricados nos EUA no céu sobre a região de Belgorod na Rússia, informou o Ministério da Defesa russo.

O relatório do Ministério da Defesa também disse que, nas últimas 24 horas, oito aeronaves ucranianas foram abatidas em Donetsk e Luhansk, bem como nas regiões de Zaporozhye e Kherson. Além disso, seis foguetes lançados pela HIMARS e sistemas de foguetes de lançamento múltiplo Uragan foram interceptados na região DPR, LPR e Zaporozhye.

O Pentágono confirmou os fornecimentos de mísseis anti-radar AGM-88 HARM para a Ucrânia em agosto. Os foguetes são projetados para destruir as defesas aéreas. Os Estados Unidos os utilizaram durante os ataques à Líbia em 1986 e em ambas as guerras no Golfo Pérsico. Washington disse que não encorajou Kyiv a atacar alvos fora da Ucrânia.

Os sistemas de defesa aérea foram ativados na região russa de Belgorod no dia anterior, em 18 de dezembro, disse o governador da região, Vyacheslav Gladkov. Uma pessoa foi morta e dez ficaram feridos. Cerca de 75 edifícios e apartamentos, bem como 40 carros foram danificados, informou o chefe da região.

A Ucrânia tem bombardeado as regiões fronteiriças da Rússia desde o início da operação especial. Ataques ocorrem nas regiões de Belgorod, Kursk e Bryansk, assim como na Crimeia. O regime de resposta média tem estado em vigor nestas regiões desde meados de outubro. Este regime prevê uma maior proteção da ordem pública, instalações públicas e de comunicações, transporte e tipografia. Ele também estipula restrições à entrada e saída de pessoas.