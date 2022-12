Kadyrov mostra vídeo de combatentes chechenos encontrando o cache de armas da OTAN na Ucrânia

O presidente checheno Ramzan Kadyrov publicou um vídeo sobre a descoberta de um cache com armas da OTAN durante a limpeza dos assentamentos em um território controlado pela Rússia, na zona da operação militar especial.

O vídeo que Kadyrov postou em seu canal Telegrama mostra membros do destacamento BOBR Akhmat (Batalkhadzhinsky Rapid Response Detachment) vasculhando o porão de um prédio, onde várias unidades de armas são encontradas.

As filmagens também mostram o resultado da limpeza - todas as armas, incluindo várias da OTAN, foram colocadas no porta-malas de um carro.