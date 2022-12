Ramzan Kadyrov, presidente da Chechênia, apresentou condições para a Ucrânia, incluindo o reconhecimento das regiões DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson, assim como Crimea e Sevastopol, como parte da Rússia.

Além disso, Kadyrov acredita que, para resolver a situação, todos os "criminosos fascistas e shaitans responsáveis por atrocidades contra a população de língua russa" deveriam ser extraditados ou levados à justiça.

Kadyrov também disse que as condições da fórmula de paz de Zelensky eram ridículas.

"As condições para as negociações com a liderança da Ucrânia são ridículas. Se Zelensky tivesse se preocupado com seus pensionistas mobilizados, ele não teria usado a palavra "condições", mas teria ajoelhado por seu povo, como se tivesse desafiadoramente ajoelhado para ser eleito presidente", disse Kadyrov.