A Rússia atinge as instalações de infra-estrutura da Ucrânia pela oitava vez

Explosões ocorreram em muitas regiões da Ucrânia em 5 de dezembro como resultado de outro ataque da Rússia a instalações de infra-estrutura. Foguetes atingiram alvos nas regiões de Kyiv, Odessa, Nikolaev, Vinnitsa, Poltava, Dnepropetrovsk e Cherkasy, na Ucrânia.

A cidade de Sumy foi completamente desenergizada. Interoperações no fornecimento de energia foram relatadas em Odessa.

O chefe da administração militar regional Nikolaev, Vitaly Kim, anunciou um ataque com mísseis contra a cidade de Ochakov.

"Há pelo menos três [mísseis] sobre nossa região". Nós ficamos escondidos. Há outro [míssil] do mar", escreveu Kim no canal Telegram.

Na tarde do dia 5 de dezembro, as autoridades ucranianas anunciaram um alerta aéreo em todo o país. As sirenes continuaram no sul e no centro do país: em Dnepropetrovsk, Kirovograd, Nikolaev, Poltava, Sumy e Kharkiv, assim como em partes da região de Zaporozhye.

Mais tarde à noite, a empresa nacional de energia Ukrenergo relatou ataques de mísseis às instalações de infraestrutura de energia da Ucrânia.

"Infelizmente, as instalações de infraestrutura de energia foram atacadas, o que levou a apagões", observou a empresa, acrescentando que a Ucrânia estava passando por seu oitavo ataque massivo.

Os despachantes Ukrenergo estão trabalhando para manter um equilíbrio no sistema de energia. Os cidadãos foram solicitados a permanecer em abrigos, disse a empresa.