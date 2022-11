Governador da Crimeia nega relatórios sobre instrutores iranianos mortos em Crimea

Oleksiy Danilov, Secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, disse em entrevista ao The Guardian que instrutores do Irã que foram contratados para treinar militares russos para pilotar drones kamikaze foram mortos na Crimeia.

O Secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa enfatizou que a Crimeia era supostamente território ucraniano e ninguém convidou especialistas estrangeiros para lá, portanto, os serviços especiais ucranianos os liquidaram.

Ao mesmo tempo, Danilov não especificou o número de vítimas.

Sergey Aksyonov, o chefe da Crimea, logo respondeu à declaração de Danilov.

Segundo Aksyonov, as observações do Secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia Oleksiy Danilov sobre a morte de instrutores iranianos pelas Forças Armadas da Ucrânia na Crimeia não foi mais do que um disparate.