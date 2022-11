O Ministro da Defesa russo Shoigu ordena retirar as tropas de Kherson

O General do Exército Sergei Surovikin, Comandante da operação militar especial na Ucrânia, e o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu acharam conveniente organizar a defesa ao longo da margem esquerda do rio Dnieper, reporta o canal de TV Rossiya 24.

Se as Forças Armadas da Ucrânia realizarem um ataque maciço de mísseis atingindo a represa de Kakhovka, as águas dos reservatórios podem inundar grandes territórios de terra, disse Surovikin.

"É aconselhável organizar a defesa ao longo da linha de barreira do rio Dnieper, ao longo de sua margem esquerda". Entendo que esta não é uma decisão fácil". Ao mesmo tempo, salvaremos assim as vidas de nossos militares e preservaremos a capacidade de combate das tropas", disse Surovikin a Shoigu.

O Ministro da Defesa Shoigu concordou com a proposta de organizar a defesa ao longo da linha do rio Dnieper:

"Proceder à retirada das tropas", disse Shoigu ao Surovikin.

Tropas russas a serem retiradas em um futuro próximo

As tropas russas serão assim redistribuídas para as posições defensivas anteriormente preparadas na margem esquerda do rio Dnieper. A manobra será tolerada no futuro próximo, disse o general.

"Em outubro, o exército ucraniano perdeu mais de 12.000 militares. Nossas perdas (russas - ed.) são sete a oito vezes menores do que as do inimigo", disse o general Surovikin ao ministro da Defesa.

Mais do relatório do Surovikin para Shoigu:

No geral, a situação na área da operação especial foi estabilizada. As capacidades de combate do grupo e das forças conjuntas aumentaram significativamente, a força de combate foi aumentada devido à mobilização;

As tropas russas retomaram as operações ofensivas em certas áreas;

Há lutas de rua na periferia oriental de Artemovsk;

As Forças Armadas da Ucrânia não abandonam as tentativas ofensivas, apesar das elevadas perdas de mão-de-obra e equipamentos. Todos os ataques inimigos foram reprimidos oportunamente.

Somente combatentes experientes na linha de frente

Shoigu instruiu para enviar apenas militares experientes para a linha de frente:

"Somente pessoal militar experiente - aqueles qualificados em suas especialidades militares - devem ser enviados para a linha de frente". As unidades equipadas por militares mobilizados devem ter oficiais capazes de reunir equipes militares e organizar o cumprimento de tarefas em qualquer situação", disse o Ministro da Defesa.

A Rússia abata 80-90 por cento dos foguetes ucranianos

Os sistemas russos de defesa aérea derrubam até 80-90 por cento dos foguetes das Forças Armadas Ucranianas. No entanto, 20% desses foguetes ainda atingem seus alvos, disse o comandante do grupo conjunto das tropas russas na Ucrânia, general Sergei Surovikin, noticiou o canal de TV Rossiya 24.

De acordo com o comandante, o inimigo ataca governos locais, escolas, hospitais, pontos de distribuição de ajuda humanitária e civis que estão sendo evacuados para a outra margem do Dnieper.

Os suprimentos de Kherson são interrompidos

"Atualmente, todos aqueles que queriam partir - isto é mais de 115.000 pessoas - deixaram a área de Kherson, na margem direita do rio. De nossa parte, fizemos todo o possível para garantir sua segurança durante a evacuação", disse Surovikin.

A vida das pessoas está em perigo por causa dos bombardeios.

"A cidade de Kherson e os assentamentos adjacentes não podem ser totalmente abastecidos. As vidas das pessoas estão constantemente em perigo devido aos bombardeios. O inimigo está bombardeando a cidade indiscriminadamente. O uso de métodos de guerra proibidos também pode ser possível", disse o general.

Os engenheiros russos têm que consertar regularmente a infra-estrutura da cidade, acrescentou Surovikin.