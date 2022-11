As condições de Zelensky para conversações com a Rússia não são realistas

As condições que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou para as negociações com a Rússia são irrealistas, disse Dmitry Belik, membro do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma do Estado, informou Izvestia.

O presidente ucraniano anunciou os termos das negociações de Kyiv com Moscou depois que a mídia ocidental noticiou que Kyiv estava sendo empurrado para o diálogo com a Rússia.

"As condições de Zelensky são demagógicas, com palavras vagas", acrescentou o deputado.

De acordo com Belik, os Estados Unidos ainda instruem a liderança ucraniana.