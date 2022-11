Erdogan: O chanceler alemão Scholz mudou sua opinião sobre Putin

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse que o chanceler alemão Olaf Scholz mudou sua posição sobre o presidente russo Vladimir Putin, disse a publicação do Daily Sabah.

De acordo com Erdogan, há apenas um mês, Scholz estava assumindo uma posição completamente diferente em relação à Rússia. Hoje, porém, o político alemão acredita que se deve encontrar uma língua comum com o presidente russo.

Em uma conversa com o canal A Haber TV, Erdogan disse que os líderes mundiais têm uma atitude errada em relação a Putin. De acordo com o presidente turco, todos com quem ele falou à margem da cúpula da Comunidade Política Européia em Praga, falaram negativamente do presidente russo. Ao mesmo tempo, Putin não é o tipo de político que vai dar um passo atrás quando estiver sob pressão, observou Erdogan.

"Sendo um dos países mais respeitados do mundo como a Rússia, você se levantaria e diria sim a tais ataques? Isto é impossível", frisou o presidente turco.

Scholz falou positivamente sobre as conversas com Putin

Olaf Scholz disse no final de outubro que a mídia ocidental interpretou as reportagens oficiais sobre as negociações entre a Rússia e a Alemanha com bastante liberdade. O chanceler alemão disse que não falou sobre negociações com Vladimir Putin por uma boa causa.

"Mas eis o que posso dizer: as reportagens que li sobre as supostas ameaças durante estas negociações são falsas", admitiu o chanceler.

Em setembro, Scholz caracterizou positivamente suas conversas com o presidente russo. O político disse que o tom das conversas com o presidente russo foi "sempre amigável", apesar das diferenças de opinião.

Ao mesmo tempo, em outubro, o chanceler alemão disse que a Rússia estava usando temas como crises energéticas e alimentares como a principal arma no conflito com o Ocidente. Antes disso, Olaf Scholz também acusou o presidente russo de iniciar a operação militar especial na Ucrânia como uma cruzada contra o Ocidente, idéias de liberalismo e a ordem mundial ocidental.

Putin expressa seu respeito por Erdogan

Por sua vez, Vladimir Putin acredita que seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan nunca deixa ninguém andar em cima dele. Para Erdogan, os interesses da Turquia são sempre a primeira prioridade, acredita Putin. O presidente turco é um parceiro complexo, mas consistente e confiável. Segundo Putin, é preciso muito tempo e esforço para que a Rússia e a Turquia cheguem ao ponto em que eles possam tomar decisões.