Explosões ocorrem no aeródromo militar russo na região de Pskov

Dois helicópteros Ka-52 foram danificados após várias explosões ocorridas em um aeródromo militar na região de Pskov, na Rússia, relata a REN TV.

O incidente ocorreu na noite de 30 de outubro.

Houve três explosões no total, informou a fonte. Os helicópteros danificados foram mantidos no aeródromo russo para reparos.

As causas das explosões no aeródromo da região de Pskov continuam desconhecidas.

As autoridades locais não divulgaram nenhum comentário sobre o assunto.

O Jacaré Kamov Ka-52 (nome do relatório da OTAN Hokum-B) é uma versão de dois lugares do Ka-50. É um helicóptero de ataque em todas as condições meteorológicas, capaz de operar de dia e à noite. O desenvolvimento começou em 1994 e o tipo foi pilotado pela primeira vez em 1997.