Putin: A Ucrânia perde a soberania ao tornar-se uma ferramenta da política externa dos EUA

A Ucrânia tornou-se um instrumento da política externa americana e praticamente perdeu sua soberania, disse o presidente russo Vladimir Putin em uma reunião com os chefes dos serviços especiais e das agências de aplicação da lei dos países da CEI. Seu discurso foi transmitido no canal oficial de telegramas do Kremlin.

Os EUA usam a Ucrânia como aríete contra a Rússia

De acordo com Putin, os Estados Unidos estão usando a Ucrânia como aríete contra a Rússia.

"O país, de fato, perdeu a soberania e é diretamente controlado pelos Estados Unidos que estão usando-a como aríete contra a Rússia, contra nosso Estado da União com a República de Belarus, contra a CSTO e a CEI como um todo", disse o presidente russo.

O território ucraniano foi transformado em um campo de ensaio para experiências biológicas, e agora o inundam com armas, acrescentou Putin.