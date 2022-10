Putin: A Rússia está ciente dos planos da Ucrânia de explodir uma bomba suja

A Rússia está ciente dos planos da Ucrânia de usar uma "bomba suja", disse o presidente russo Vladimir Putin em uma reunião com os chefes dos serviços especiais e das agências de aplicação da lei dos países da CEI.

Em 23 de outubro, ficou conhecido que Kyiv estava trabalhando em uma provocação para detonar uma bomba suja no território da Ucrânia. O Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu informou os chefes dos departamentos de defesa de quatro países sobre a ameaça. Shoigu falou com seus homólogos no Reino Unido, Turquia, França e EUA.

O Ministério da Defesa russo informou que Kyiv tinha a base científica para construir uma arma desse tipo. A Ucrânia pode construir uma bomba suja no Instituto de Física e Tecnologia Kharkov, que fazia parte do programa nuclear da URSS.