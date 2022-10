O especialista militar Mikhail Khodaryonok acredita que a Ucrânia é capaz de criar uma "bomba suja".

Segundo o coronel da reserva, Kyiv pode ter a oportunidade de usar combustível nuclear usado, conjuntos de combustível de reator em territórios de usinas nucleares para construir uma "bomba suja".

"Se eles atacarem uma instalação de armazenamento com combustível nuclear no território da Usina Nuclear de Zaporizhzhia (ZNPP), toda a Europa, dependendo do vento, se tornará um deserto sem vida nos próximos 120-150 anos", disse Khodaryonok.