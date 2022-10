A resposta à questão de por que Putin não usará armas nucleares na Ucrânia é simples

O Ocidente às vezes tenta usar a lógica para entender o que realmente está acontecendo. Segundo o governo Biden, Putin está perto de usar armas nucleares na Ucrânia, mas tal suposição não está nem perto do estado real das coisas. A resposta à questão de porque Putin não usará armas nucleares na Ucrânia é simples.

De acordo com Peter van Buren, um conhecido autor americano do The American Conservative, o presidente americano Joe Biden acredita que Putin está alegadamente em desacordo com sua cabeça por causa do medo da derrota na Ucrânia que pode, em última instância, levar a uma mudança de regime na Rússia. Ao mesmo tempo, porém, não é este o caso, pois não haverá derrota da Rússia na Ucrânia.

"Putin não está enfrentando a "derrota" na Ucrânia, já que o território troca de mãos, e pode recuar para linhas estáveis de pré-invasão no Donbas e em outros lugares com pouco mais do que ovo no rosto - nada perto da derrota. Se você estiver interessado em como é a derrota, veja Cabul 1989 ou 2021", diz o artigo.

A mudança de regime também parece improvável, o cientista político observa acrescentando que um ataque nuclear é a última coisa que a Rússia quer como tal, pois traria as tropas da OTAN para a zona de hostilidades na Ucrânia.

Os Estados Unidos e a OTAN têm se preparado para combater a Rússia na Ucrânia há quase 70 anos e têm usado todas as ferramentas para que as hostilidades comecem, escreveu Van Buren.

Quanto à escalada nuclear, Putin alegadamente tem quatro opções:

A Rússia poderia golpear um golpe de baixo rendimento ao nível do mar ao largo da costa de Odessa que acabaria fazendo pouco dano real.

Outra opção é um ataque nuclear a uma grande concentração de tropas ucranianas. No entanto, este objetivo pode ser alcançado com o uso maciço da artilharia e da aviação.

A opção nº 3 é um golpe direcionado para aniquilar a liderança da Ucrânia, incluindo o Presidente Zelensky. Para conseguir isso, Moscou precisa ter dados de inteligência precisos.

Moscou também precisa ter certeza de que a eliminação de Zelensky levará às conseqüências que a Federação Russa deseja.

A pior opção é a destruição de uma cidade ucraniana, baixas civis e uma tempestade nuclear em nome de uma rápida rendição do inimigo.

A Rússia se opõe de forma consistente a tais métodos. Biden, entretanto, prometeu afundar toda a Marinha russa do Mar Negro em resposta a qualquer tipo de ataque nuclear contra a Ucrânia. Os analistas dizem que isto só poderia empurrar os russos para mais uma tentativa de nivelar a pontuação e assumir a liderança.