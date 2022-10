A Ucrânia tentou explodir o gasoduto Turkish Stream, disse o presidente russo Vladimir Putin em 10 de outubro, informou a RIA Novosti.

"Vários ataques terroristas e tentativas de crimes similares foram cometidos contra instalações de energia elétrica e infraestrutura de transporte de gás de nosso país, incluindo uma tentativa de explodir uma seção do sistema de transmissão de gás do Turkish Stream", disse Putin durante uma reunião com membros permanentes do Conselho de Segurança russo.