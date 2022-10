Associação Internacional de Boxe restabelece boxeadores da Rússia e Bielorrússia

A Associação Internacional de Boxe (IBA) cancelou a suspensão de atletas russos e bielorussos, diz uma mensagem publicada no site oficial da organização.

A diretoria da associação votou a favor da admissão de boxeadores da Rússia e da Bielorússia em competições internacionais. As decisões entram em vigor imediatamente, disse a IBA.

"A IBA acredita firmemente que a política não deve ter nenhuma influência sobre o esporte". Portanto, todos os atletas devem receber condições iguais. Respeitando sua própria autonomia como federação esportiva internacional, a IBA deve permanecer politicamente neutra e independente", disse a organização em uma declaração.

Em 24 de setembro, a IBA suspendeu a filiação à Federação de Boxe da Ucrânia (FBU), tendo como pano de fundo a interferência do Estado no trabalho da organização. As restrições não afetarão os atletas ucranianos, e eles poderão participar de torneios.

Em março deste ano, a IBA proibiu os russos de participar de torneios internacionais. A organização suspendeu tanto atletas quanto oficiais, incluindo juízes, pertencentes às federações nacionais da Rússia ou Belarus.