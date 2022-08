Conchas da Ucrânia Donetsk: Mulheres e crianças mortas

As Forças Armadas da Ucrânia (AFU) descascaram o centro de Donetsk. Foguetes atingiram o teatro de teatro de Donetsk, onde foi realizada uma cerimônia de despedida do falecido coronel do exército da República Popular de Donetsk (DPR) Olga Kachura, relata a RIA Novosti.

O sistema de defesa aérea foi ativado durante o ataque, mas o sistema perdeu pelo menos dois dos foguetes ucranianos. Segundo o prefeito de Donetsk Aleksey Kulemzin, a Ucrânia disparou mais de dez projéteis contra a cidade.

Uma mulher e seu filho foram mortos no centro de Donetsk durante o bombardeio, relata a RIA Novosti.

A AFU também atingiu o Donbass Palace Hotel, onde uma mulher foi morta e dois homens foram feridos, um dos quais era jornalista da televisão russa.

De acordo com as mais recentes reportagens, cinco pessoas foram mortas no ataque e outras seis ficaram feridas, incluindo médicos do Serviço de Emergência.

Dois edifícios residenciais no centro de Donetsk também foram danificados nos bombardeios.

A cerimônia de despedida no teatro dramático de Donetsk nunca começou, pois todas as pessoas foram evacuadas com urgência.

Olga Kachura, Coronel da Milícia Popular da República Popular de Donetsk, comandante da divisão de artilharia de foguete, foi morta em 3 de agosto. A militar foi mortalmente ferida durante o bombardeio de Gorlovka, disse o prefeito da cidade, Ivan Prikhodko.

Segundo Kommersant, até 2012, Kachura serviu durante 16 anos no Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia. Em 2014, ela tomou o partido da milícia DPR e serviu na 3ª brigada de fuzilamento motorizado Berkut do 1º corpo do exército do DPRю Ela comandou a divisão BM-21 Grad MLRS em Gorlovka. Kachura também participou das batalhas em Ilovaisk, Debaltsevo, Uglegorsk, Marinovka, Avdeevka.

Em dezembro de 2021, um tribunal na Ucrânia condenou-a à revelia a 12 anos de prisão por "participação em um grupo terrorista ou organização terrorista".

Kachura foi sobrevivida por duas crianças - uma filha e um filho adotivo.

A Ucrânia invade uma colônia penal em Donetsk

O prefeito de Donetsk Kulemzin confirmou as informações de que as Forças Armadas da Ucrânia também bombardearam o território da colônia penal no distrito de Kirovsky da cidade. Como resultado do bombardeio, um funcionário da instituição morreu, dois prisioneiros foram feridos.

O Ministério da Justiça do DPR declarou que nenhum prisioneiro de guerra ucraniano foi mantido na colônia de bombardeio.