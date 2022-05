Zelensky: Kiev para terminar as conversas com Moscou se os ucranianos em Azovstal matassem

Kiev está pronto para retirar-se das negociações com Moscou se militares ucranianos em Mariupol forem mortos, disse o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky.

"Se eles (Rússia - ed.) matarem pessoas que possam ser trocadas ou simplesmente libertadas, feridos e feridos, militares e civis, se os destruírem, não creio que possamos conduzir qualquer negociação diplomática depois disso", disse o presidente ucraniano.

Anteriormente, Zelensky advertiu que a Ucrânia poria um fim às negociações com a Rússia caso os oficiais de segurança ucranianos na siderúrgica Azovstal, em Mariupol, fossem mortos nos combates.

Zelensky vê as negociações com a Rússia como uma oportunidade de cessar as hostilidades. A Ucrânia quer as tropas russas fora do país para onde estavam em 23 de fevereiro, ou seja, antes do início da operação especial.

"Entendo que apesar do fato de eles (os russos - ed.) estarem destruindo todas as nossas pontes, acredito que nem todas as pontes foram destruídas ainda, figurativamente falando", disse o presidente ucraniano.

Anteriormente, Zelensky expressou dúvidas sobre o sucesso das conversações de paz com a Rússia. Ele expressou repetidamente sua disponibilidade para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin e apelou para uma solução pacífica do conflito.