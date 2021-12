Grupo dos 77 (G77)

Discurso de abertura de Sua Excelência o Dr. Morissanda Kouyaté, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional, Integração Africana e Guineenses no Estrangeiro da República da Guiné, Presidente da 45ª Reunião Anual dos Ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 77 (Nova Iorque, 30 Novembro de 2021)

1. Permitam-me, em primeiro lugar, dar-lhes as boas-vindas a esta 45ª Reunião Anual de Ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 77. A sua presença nesta reunião demonstra a importância e o apoio que dá ao nosso Grupo.

2. Meu país, Guiné, iniciou seu mandato como Presidente do Grupo dos 77 em Nova York no início de 2021, em um contexto marcado pela crise global da Covid 19 que afetou todos os setores de desenvolvimento.

3. A persistência desta pandemia impediu novamente a realização de uma reunião física regular este ano. Apesar dessas circunstâncias incomuns, faremos o possível para que esta reunião seja um sucesso.

4. O diálogo interativo sobre a pandemia Covid 19 e os desafios do desenvolvimento, que nossa Presidência está propondo, será uma oportunidade para continuar as discussões sobre a Agenda 2030, de acordo com os princípios e objetivos que sustentam a ação do nosso Grupo.

5. Nos diversos fóruns internacionais, a Guiné tem defendido os interesses coletivos do Grupo dos 77 a favor de uma agenda de desenvolvimento baseada no espírito de parceria e responsabilidade comum, mas diferenciada.

6. Como parte do reposicionamento do Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas para a implementação da Agenda 2030, nosso Grupo sempre reafirmou que a eliminação da pobreza em todas as suas formas e em todas as suas dimensões é a prioridade, objetivo absoluto e fundamental. Nesse sentido, é da maior importância que as atividades operacionais do Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas levem em consideração a necessidade de fortalecer as capacidades dos países em desenvolvimento e de assegurar os recursos financeiros relacionados.

7. A 15ª sessão da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), realizada em 1º de outubro em Bridgetown, Barbados, se insere no contexto de relações mais eqüitativas em questões relacionadas com comércio, investimento e transferência de tecnologia para países em desenvolvimento.

8. A cooperação Sul-Sul é uma contribuição importante para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, a “Terceira Cúpula do Sul” será a oportunidade perfeita para reafirmar os princípios e objetivos de nosso Grupo desde sua criação em 1964.

9. Na 26ª Conferência das Partes da Convenção sobre Mudança do Clima realizada em Glasgow de 31 de outubro a 12 de novembro de 2021, nosso Grupo enfatizou a importância de fornecer recursos financeiros previsíveis e suficientes aos países em desenvolvimento, de acordo com a Estrutura Convenção e o Acordo de Paris, para permitir-lhes intensificar a sua ação em termos de adaptação e mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

10. Ao expressar nosso profundo agradecimento aos países em dia com suas contribuições fixas, gostaria de reiterar meu apelo aos outros Estados membros para que cumpram suas obrigações financeiras.

11. Também gostaria de agradecer aos países que já contribuíram generosamente para apoiar o processo preparatório para a "Terceira Cúpula do Sul" e solicitar contribuições de outros, de acordo com o mandato conferido por nossos Chanceleres em sua 43ª Reunião Ministerial reunião realizada em Nova York em setembro de 2019.

12. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para estender nossos mais sinceros parabéns ao Paquistão, que assumirá a presidência de nosso Grupo no próximo ano, e para lhe assegurar nosso total apoio. Também presto uma merecida homenagem à Secretaria Executiva do G-77, sob a liderança do Embaixador Mourad AHMIA, por sua dedicação e boa colaboração.

13. A promoção do multilateralismo a serviço de relações econômicas internacionais mais eqüitativas constitui uma diretriz permanente do Grupo dos 77, que continuará a inspirar nossa ação nos próximos anos, no âmbito das Nações Unidas.

14. A República da Guiné tem a honra de presidir o Grupo dos 77 neste momento crítico da história. O nosso Grupo envidou todos os esforços necessários para contribuir para a implementação e promoção dos seus princípios e objetivos ao longo deste ano, com o apoio de todas as delegações. A Presidência está empenhada em prosseguir estes esforços durante o resto do seu mandato. A este respeito, sempre sei contar com o espírito de unidade e solidariedade de todos os Estados-Membros.

Obrigado