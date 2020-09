Assembleia Geral da ONU convoca Cúpula sobre Biodiversidade

Nações Unidas, 30 set (Prensa Latina) A Assembleia Geral de ONU em seu 75 período de sessões convoca hoje à Cúpula sobre Biodiversidade, para obter um compromisso internacional renovado com este tema devido à perda acelerada da vida silvestre.

O presidente da Assembleia Geral em seu 75 período, Volkan Bozkir, destacou que esta será a primeira cúpula mundial sobre biodiversidade que as Nações Unidas organizam e espera que possa sentar as bases para um movimento global de ação urgente.



Segundo disse em sua conta oficial no Twitter, no próximo ano, líderes de todo o mundo se reunirão em Kunming, China, para buscar um novo acordo global sobre biodiversidade.



Precisamos que esse convênio seja audaz e ambicioso e, por esta razão, a cúpula de hoje pretende gerar um impulso político forte, apontou o diplomata turco.



Recentes relatórios da ONU destacam que a biodiversidade da Terra e sua riqueza diminuem a um ritmo nunca visto.



Mais de um milhão de espécies se encontram em risco de extinção, dois bilhões de hectares de terra se degradaram e 66% dos oceanos, 50% dos recifes de coral e 85% dos pântanos estão afetados de maneira negativa e grave pela atividade humana, indicam os organizadores da cúpula desta quarta-feira.



O encontro estará focado precisamente na perda sem precedentes da biodiversidade mundial, com o objetivo de obter mais ambição e compromissos de acelerar a ação nesta esfera, em função de um desenvolvimento sustentável.



Da mesma forma, espera-se abordar as relações entre a diversidade biológica, as sociedades e as economias, e mostrar as múltiplas e essenciais contribuições da diversidade biológica ao desenvolvimento sustentável.



Entre as nações que participarão de forma virtual do encontro estão Cuba, que atualmente implementa projetos como a Tarefa Vida, para combater a mudança climática e a perda de biodiversidade, sustentado sobre uma base científica multidisciplinar.



