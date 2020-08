Guatemaltecos no centro da campanha para reativar o turismo

Guatemala, 18 de agosto (Prensa Latina) Os cidadãos guatemaltecos estão hoje no centro de uma campanha destinada a reativar o turismo, um dos setores da economia nacional mais atingidos pela paralisia causada pela crise sanitária Covid-19.

Com aeroportos e fronteiras sem abrir há cinco meses, a esperança de uma recuperação está no potencial de viagem e nos atrativos naturais que este país oferece ao seu povo, por isso as mensagens visam a aumentar a conscientização e a motivação.



'Turismo é desenvolvimento sustentável', o slogan principal nesta fase, convida o povo de Chapín a ser agente gerador de oportunidades, trabalho e desenvolvimento para aqueles que vivem da chamada indústria sem chaminés, aqui dominada por micro, pequenas e médias indústrias.



Ao apresentar a campanha, Mynor Cordón, diretor-geral do Instituto Guatemalteco de Turismo, disse que se trata também de construir uma cultura de paz e aceitação do viajante nacional.



Os materiais impressos, radiofônicos, audiovisuais ou digitais nos idiomas Maia, Xinca e Garifuna destinam-se a atingir oito milhões de visitantes potenciais interessados em se tornar descobridores de seu próprio país com protocolos de saúde que garantam ambientes saudáveis e seguros, dependendo do quadro de alerta Covid-19 em cada município.



'É hora de trabalharmos juntos por um único objetivo, para promover as belezas e maravilhas que temos para avançar nossa Guatemala, Coração do Mundo Maia', publicou Cordón em suas redes sociais com um primeiro vídeo que apela para 'compartilhar a Guatemala com os guatemaltecos'.



