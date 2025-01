Estudo: Como o estresse social acelera o envelhecimento do cérebro e do corpo

Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Minnesota descobriram que o estresse social pode acelerar o envelhecimento, danificando o DNA e provocando a senescência celular no cérebro. O estudo, publicado na revista Nature Aging, é um passo inicial para compreender a relação entre o estresse e os mecanismos biológicos fundamentais do envelhecimento.

Photo: flickr.com by CIPHR Connect, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина в состоянии стресса

Principais descobertas do estudo

Com base em modelos pré-clínicos, os pesquisadores observaram que:

O estresse social ativa os neurônios do hipocampo e do córtex cerebral, causando danos ao DNA e sinais de senescência celular .

. Essas mudanças mostram que o estresse em ambientes sociais tem um impacto direto no processo de envelhecimento.

"Nossa pesquisa revelou que o estresse aumenta a acumulação de células senescentes, o que está ligado ao dano ao DNA," explicou o professor Alessandro Bartolomucci, autor sênior do estudo.

O que inspirou o estudo?

"Estudos anteriores mostraram que fatores como estresse social, condições de vida e baixa renda afetam negativamente a saúde e o envelhecimento," disse Bartolomucci. No entanto, identificar os mecanismos causais no corpo humano é um grande desafio.

"Este estudo é o primeiro passo para entender como o estresse afeta o envelhecimento," acrescentou ele.

Perspectivas para pesquisas futuras

Os pesquisadores planejam investigar:

Como o estresse impacta os mecanismos biológicos interconectados, conhecidos como "marcadores do envelhecimento".

Se é possível intervir nesses mecanismos para proteger o organismo contra os efeitos negativos do estresse na saúde e no envelhecimento.

Fonte do estudo

Artigo: "Chronic social stress induces p16-mediated senescent cell accumulation in mice", publicado na revista Nature Aging (11 de novembro de 2024). Autores: Carey E. Lyons, Jean Pierre Pallais, Seth McGonigle e outros.

Esclarecimentos

In phonology, epenthesis (; Greek ἐπένθεσις) means the addition of one or more sounds to a word, especially in the beginning syllable (prothesis) or in the ending syllable (paragoge) or in-between two syllabic sounds in a word. The opposite process, where one or more sounds are removed, is referred to as elision.