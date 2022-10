Benefícios amargos do alho e da cebola

Se você comer pelo menos 4 gramas de alho por dia, sua pressão sanguínea baixa. A ingestão diária de 1 dente de alho fresco por 16 semanas diminui o colesterol em 21%. Os benefícios da cebola e do alho são bem conhecidos. No entanto, não comemos tanto desses produtos como antigamente. Está na hora de nos lembrarmos deles.

Em seu livro "Hipertensão - 80% sem drogas", o MN Sergey Aleshin escreveu sobre alho e cebola: "Eles contêm uma grande quantidade de antioxidantes contendo enxofre, que protegem o corpo contra os danos dos radicais livres".

Muitos não podem comer este produto devido a seu odor pungente, que é causado por uma determinada substância - a alicina - que tem um forte efeito antibacteriano. Portanto, muitos medicamentos são produzidos pela secagem do alho. Embora os fabricantes afirmem que suas qualidades valiosas não se perdem no processo, alguns pesquisadores acreditam que tais medicamentos têm apenas um efeito protetor mínimo. Somente o alho fresco cultivado em bom solo é valioso.

Quanto às cebolas, elas têm todas as propriedades curativas do alho, apenas em menor grau, portanto, devem ser consumidas em maiores quantidades - uma média de 50 gramas por dia. Aleshin: "Vou observar que as cebolas, além disso, contêm quercetina que protege o sistema cardiovascular dos danos radicais livres".

Superalimentos para hipertensão

Estes são, acima de tudo, cereais e leguminosas naturais não processados ou ligeiramente processados com alto teor de cálcio, magnésio, potássio, vitaminas B e fibras. De acordo com um estudo americano, as mulheres que consomem alimentos inteiros, diminuem o risco de doenças cardíacas em 25% em comparação com as mulheres que consomem alimentos processados. A substituição do arroz branco polido por produtos integrais ou feijão durante 16 semanas resulta em uma diminuição de 24% no açúcar no sangue.

De fato, a diferença no valor nutricional de tais produtos é alta. Por exemplo, o teor de cálcio no pão de trigo branco é de 20 mg, pães integrais - 43 mg, arroz branco cozido - 2 mg, arroz integral cozido - 10 mg. O conteúdo de Mg é 14/74 e 5 / 43 mg, respectivamente, potássio - 93 / 234 e 10/43 mg, vitamina E - 1,68 microgramas no pão branco e 3,8 no pão integral, e 0,030 no arroz branco e 0,216 no arroz integral.

No final do século passado, as nozes foram totalmente reabilitadas, pois antes os médicos não as recomendavam devido ao alto teor de gordura. Estudos mostraram que aqueles que comiam nozes 5 vezes por semana tinham 50% menos risco de doença coronária. A gordura contida nas castanhas é predominantemente insaturada e contém proteínas de primeira classe, fibras e fitoesteróis que bloqueiam a absorção do colesterol no intestino. As nozes também são ricas no aminoácido arginina que forma o óxido nítrico que expande os vasos sanguíneos e impede a coagulação do sangue.

Embora no início do século XX tenha sido considerado que o consumo de leite leva à diminuição da pressão arterial, nos últimos 25 anos houve uma verdadeira histeria em relação aos laticínios. Eles eram vistos como a principal fonte de ingestão de gordura saturada e, conseqüentemente, como um culpado pelo colesterol alto. Pesquisas recentes não só reabilitaram o leite, mas também provaram que as pessoas que substituíram a dieta de frutas e legumes pelo consumo diário de 2 ou mais copos de leite mostraram um duplo aumento do efeito anti-hipertensivo, bem como uma diminuição do risco de derrame tromboembólico e síndrome metabólica.

Pesquisadores escoceses que fizeram uma observação de 25 anos de 5.765 homens usaram leite com alto teor de gordura, e não revelaram nenhuma conexão entre este fato e a mortalidade por várias causas, incluindo doenças coronarianas. A vantagem dos produtos sem gordura é apenas o fato de que eles podem reduzir a ingestão calórica, o que é importante para as pessoas com excesso de peso.

As propriedades curativas do leite são explicadas pelo alto teor de cálcio, magnésio e potássio, bem como pelo baixo teor de sódio. O leite também contém caseína proteica, que é capaz de baixar o nível do fator mais forte da lipoproteína aterosclerótica A. Aleshin propõe levar em conta o fato de que algumas pessoas são intolerantes ao leite, portanto não devem usar este método de prevenção.

Isto mostra que certos alimentos podem reduzir a pressão sanguínea, o que pode prevenir o desenvolvimento da doença.