Alimentos instantâneos para estômagos instantâneos de humanos

Aveia "instantânea" para o café da manhã, sopa "instantânea" para o almoço, macarrão "instantâneo" para o jantar. Há muito tempo a comida rápida tem ocorrido na dieta dos russos agitados. A conveniência é evidente. No entanto, é saudável? E por quanto tempo se pode "alimentar" o corpo com fast food?

Um farmacêutico alemão, Henri Nestlé, fez muitas coisas. Ele vendia doces de alcaçuz e fazia vinagre, óleo prensado e mostarda, e vendia licores de frutas caseiras. No entanto, a verdadeira fama chegou até ele depois que a Nestlé produziu leite em pó para bebês.

A esposa do Sr. Nestlé não podia ter filhos próprios, mas gostava de brincar com os filhos dos trabalhadores da fábrica de seu marido. Uma vez ela reclamou que muitas vezes os bebês não têm leite materno suficiente. Henry pensou em criar um substituto. No entanto, línguas maldosas alegavam que a razão não era o amor da Nestlé pelas crianças, mas sim a ganância banal do empresário - as mulheres eram forçadas a deixar seus espaços de trabalho com demasiada freqüência para alimentar os bebês. Em todo caso, Henry conseguiu criar uma alternativa ao leite materno. O leite em pó para adultos e as refeições rápidas foram seguidas pelo leite em pó para bebês.

Para obter a aveia instantânea, o grão é transformado em flocos e cozido a vapor. Como resultado, perde vitaminas e minerais, assim como uma porção significativa de fibras necessárias ao organismo para a digestão e composição normal da microflora intestinal. Entretanto, todo o amido contido no grão permanece. Isto significa que as pessoas ganham peso mais rapidamente, consumindo aveia e trigo sarraceno instantâneos. Para melhorar o sabor dos cereais instantâneos, os fabricantes freqüentemente adicionam açúcar e aromatizantes

O japonês Momofuku Ando foi libertado da prisão onde passou vários anos por evasão fiscal imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto estava na prisão, Ando sonhava em comer algo mais saboroso do que a comida da prisão. Mas o país estava faminto, o governo japonês incentivava seu povo a comer pão, enquanto arroz e macarrão eram deficitários. Foi então que Ando empreendeu algumas experiências. Ele queria criar alimentos que não estragassem por muito tempo e pudessem ser cozinhados rapidamente. O empresário conduziu experimentos em sua própria cozinha. Ele tentou secar e empurrar o macarrão, cozinhando-o em modos diferentes, mas em vez de pratos deliciosos ele se transformou em algo parecido com cola. Uma vez, os experimentos produziram resultados bem sucedidos. Momofuku fritou o macarrão embebido em óleo de palma e os secou.

Este foi o nascimento da comida favorita dos estudantes, viajantes e solteiros - macarrão instantâneo. Os japoneses estavam tão satisfeitos com a invenção de Ando que a transformaram em uma peça de museu. O museu do macarrão em Osaka ensina sobre a vida de seu inventor, pode-se participar do processo de cozinhar e degustar os resultados.

O óleo de palma utilizado para fritar o macarrão não é o produto mais saudável. Ele aumenta o nível de colesterol e provoca a formação de placas vasculares. Além disso, os cientistas acreditam que o abuso do macarrão pode levar ao excesso de peso.

De acordo com o rótulo da embalagem, 100 gramas de macarrão tem 455 calorias. Mas, apesar de um valor nutricional tão elevado, não é muito sentimental. É muito simples: farinha muito finamente moída é usada para fazer macarrão, pois é mais barato e, o mais importante, é absorvida instantaneamente. O consumidor sente fome novamente e abre outra embalagem.

As especiarias adicionadas ao macarrão a tornam muito quente e salgada. Portanto, o macarrão instantâneo não é recomendado para aqueles que têm problemas estomacais, problemas renais e pressão alta. Os conservantes no macarrão instantâneo são mais comuns que as vitaminas e minerais. No entanto, Momofuku Ando viveu 96 anos, comendo principalmente sua própria invenção. Isto pode ser explicado pela saúde bastante forte dos japoneses, em vez da saúde de seu macarrão.

O moleiro suíço Julius Maggi, nascido no final do século XIX, gostava muito de seu trabalho e procurava transformar tudo em farinha. Um dia, o Sr. Maggi foi atingido por uma grande idéia - cozinhar farinha feita de vegetais secos. Ele entregou equipamentos especiais a seu moinho, feijão seco moído e ervilhas, e obteve sua primeira amostra de sopa instantânea. As cozinheiras apreciaram rapidamente a invenção do moinho, pois podiam rapidamente acrescentar água à farinha de legumes e alimentar seus maridos famintos.

Maggie preparou não apenas sopas à base de vegetais secos, mas também temperos, aromatizando generosamente a farinha com ervas secas e especiarias. No entanto, o entusiasmo do moleiro não ia parar por aí. Os legumes eram seguidos por carne cozida, seca e também convertida em pó, que ainda é vendida como caldo em cubos familiares. Este triunfo chegou a Julius Maggi durante a Primeira Guerra Mundial. Seus cubos se tornaram um atributo indispensável das rações do Exército, e Maggi logo acumulou uma enorme fortuna em suas sopas instantâneas.