Corinthians enfrenta Grêmio na semifinal após vitória sobre o Vasco

O Corinthians derrotou o Vasco por 1 a 0 neste domingo (19), em uma partida emocionante válida pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O único gol do jogo foi marcado por Gui Negão, garantindo a classificação do Timão para a próxima fase do torneio.

Photo: commons.wikimedia.org by Jorge Morales Piderit, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Arena Corinthians 2

Com o resultado, o Corinthians enfrentará o Grêmio na semifinal, que venceu o Palmeiras por 3 a 2 no tempo normal, também neste domingo.

Como foi o jogo?

O confronto começou agitado, com o Corinthians abrindo o placar logo no início do primeiro tempo. Gui Negão aproveitou uma oportunidade logo nos primeiros minutos e balançou as redes. O Timão controlou bem a etapa inicial, mas o Vasco não se intimidou e criou chances para buscar o empate, deixando o jogo equilibrado até o intervalo.

No segundo tempo, o Vasco aumentou a pressão e buscou o empate com insistência. A defesa do Corinthians, porém, se destacou ao segurar o placar. Apesar de criar poucas oportunidades para ampliar, o Timão conseguiu administrar o jogo até o apito final.

Lances de destaque

Quase o segundo do Gui:

O atacante do Corinthians aproveitou um erro da defesa vascaína, roubou a bola e ficou cara a cara com o goleiro. Contudo, Phillipe, arqueiro do Vasco, fez uma defesa espetacular, impedindo o segundo gol do Timão. Tentativa de Breno:

O lateral do Vasco arriscou de longa distância após um rebote na entrada da área, obrigando o goleiro Kauê a fazer uma defesa impressionante para salvar o Corinthians. Maxsuell por pouco não empatou:

O jogador do Vasco dominou bem contra um marcador e finalizou com precisão, mas a bola passou muito perto do travessão do gol corinthiano. Amarelo inusitado para Maxsuell:

Durante um lance na lateral do campo, Maxsuell tocou na bola com a mão ao tentar evitar sua saída. O árbitro não hesitou em aplicar o cartão amarelo.

Escalações

Corinthians:

Kauê; Caipira (Lucão), Vera, Garcez e Denner; Bahia, Thomas (Caraguá), Dourado (Pellegrin) e Dieguinho (Luiz Eduardo); Nicollas (Lucas Corrêa) e Gui Negão (Araújo).

Técnico: Orlando Ribeiro.

Vasco:

Phillipe; Breno, Lyncon, Bruno André e Avellar (João Gabriel); Zuccarrelo, Igor Toledo (Juninho), Euder e Maxsuell (João Vitor); Ramon (Alexandre) e André (Pedro Augusto).

Técnico: Matheus Curopos.

Próximo desafio

Na semifinal, o Corinthians terá pela frente o Grêmio, em um duelo que promete ser acirrado. O Timão buscará manter sua defesa sólida e a eficiência ofensiva, enquanto o Grêmio vem embalado após eliminar o Palmeiras.