21ª rodada da Série A: Fiorentina e Torino entram em campo no Franchi

La 21ª giornata di Serie A si apre con il match delle 12.30 al Franchi tra Fiorentina e Torino. Entrambe le squadre si presentano con diverse novità nelle formazioni, dettate da infortuni, squalifiche e recenti acquisti di mercato.

Photo: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Fiorentina-Torino

Le scelte di Italiano per la Fiorentina

Dopo la sconfitta interna contro il Monza, la Fiorentina cerca il riscatto davanti al proprio pubblico. Esordio da titolare per Folorunsho, schierato sulla trequarti insieme a Gudmundsson e Colpani, con Kean unico riferimento offensivo. A centrocampo, spazio a Mandragora, mentre Cataldi non è disponibile. In porta torna De Gea, mentre in difesa, Comuzzo e Ranieri formano la coppia centrale, con Dodo e Gosens sulle fasce.

Emergenza a centrocampo per il Torino

Il Torino, alle prese con numerose assenze, deve fare a meno di Ilic e Linetty (squalificato), oltre che di Walukiewicz. Per fronteggiare la situazione, Vanoli schiera Tameze accanto a Ricci in mediana, mentre Vlasic agirà da trequartista dietro a Adams. Sugli esterni, ci saranno Lazaro e Karamoh, mentre in difesa, al posto di Voivoda, gioca Dembele.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1):

De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.

Torino (4-2-3-1):

Milinkovic Savic; Dembele, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.

Prepartita

Con entrambe le squadre a caccia di punti preziosi per i rispettivi obiettivi, la sfida promette spettacolo. Per la Fiorentina, sarà fondamentale sfruttare l’esordio dei nuovi acquisti e ritrovare solidità difensiva, mentre il Torino punta sulla compattezza nonostante le assenze.