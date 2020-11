Denúncias de planos desestabilizadores marcam semana na Venezuela

Caracas, 31 out (Prensa Latina) As denúncias do governo venezuelano aos planos de desestabilização da direita, dos Estados Unidos e seus aliados, marcaram o panorama desta nação na semana que fecha hoje.

Na última quarta-feira, o presidente Nicolás Maduro denunciou um atentado contra a refinaria Amuay, no estado de Falcón, com o objetivo de sabotar a produção de gasolina para consumo nacional, já ressentida com o bloqueio de Washington.



De acordo com investigações preliminares, o míssil disparado de uma aeronave não tripulada ou de um barco causou a explosão no enclave estratégico pertencente ao Centro de Refino de Paraguaná.



Durante as últimas semanas, foram registrados 87 ataques ao sistema elétrico de Falcón, bem como à rede de abastecimento de água das refinarias de Amuay e Cardón, com o objetivo de afetar os serviços industriais necessários para garantir o funcionamento.



Antes de 11 de setembro, agências de segurança capturaram um cidadão norte-americano vinculado à Agência Central de Inteligência (CIA) com armas de guerra e material explosivo, para realizar ações de sabotagem em enclaves estratégicos do setor de energia.



O presidente culpou o Governo da Colômbia e os serviços de inteligência dos Estados Unidos de serem os promotores do atentado, a fim de limitar o fornecimento de combustível para desestabilizar o país, e denunciou as conspirações permanentes da extrema direita, 'endossado, financiado e promovido pelo governo dos EUA com a cumplicidade de vários países europeus. '



Ele alertou que a Espanha caminha para se tornar o epicentro dos planos conspiratórios contra a paz e a democracia no país sul-americano, após receber a oposição Leopoldo López, fugitivo da justiça venezuelana e principal arquiteto de várias operações golpistas.



Enquanto isso, o procurador-geral, Tarek William Saab, revelou um esquema para financiar organizações políticas de oposição para realizar atos de violência com fins desestabilizadores.



Em declarações à imprensa, deu detalhes sobre a acusação do líder do Vontade Popular Roland Carreño pela suposta prática de crimes de conspiração, financiamento do terrorismo e tráfico de armas.



As investigações vincularam Carreño à distribuição entre vários partidos políticos de US $ 8,5 milhões entregues pela Fundação Simón Bolívar da empresa Citgo, filial da Petróleos de Venezuela (PDVSA) nos Estados Unidos.



