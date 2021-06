Carros clássicos participam no rali retro de 1000 km da Estônia

Cerca de 300 carros antigos da Estônia, Letônia e Finlândia, produzidos entre 1930 e 1980, participam num rally retro de 1.000 quilômetros em toda a Estônia.

O rally de cinco dias começa em Paide, uma pequena cidade no centro do país, e os participantes fazem sua primeira parada em Narva, na fronteira entre a Estônia e a Rússia.

Foto: By CZmarlin - Christopher Ziemnowicz - a photo credit is required if this image is used anywhere other than Wikipedia. - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45327467