Varadero em preparativos para a Feira Internacional de Turismo de Cuba 2021

Da redação Cuba Hoje (com o Ministério do Turismo e a Agência Cubana de Notícias)

A Feira Internacional de Turismo de Cuba (FITCUBA), em maio de 2021, será na cidade de Varadero. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz, durante uma viagem recente de trabalho ao popular balneário.

"A intenção é realizar uma grande Feira de Turismo, com a participação de operadores turísticos e que possamos mostrar novos produtos e um Varadero com uma imagem renovada, com base no número de obras que terão impacto nesta península", disse o primeiro-ministro, no Hotel Meliá Internacional.

Marrero Cruz, que confirmou o andamento do processo de investimento no Varadero Boulevard e no Centro de Convenções Plaza América, disse que um conjunto de instalações que antes eram um sonho agora está acontecendo na Península de Hicacos.

O Boulevard será um marco, mas é necessário um reforço para cumprir o cronograma de execução, disse o primeiro-ministro, em relação ao conjunto de objetos de trabalho, entre as ruas 61 e 64, com finalização prevista para uma data próxima a 30 de setembro.

Sobre o Plaza América, ele destacou que o upgrade de categoria deve ser aliado a um serviço de qualidade, como deve acontecer também no restante das entidades hoteleiras e não hoteleiras da região, com 4.400 quartos vendidos em agosto.

Se este período de crise turística serviu a Varadero, devido à propagação na Ilha e no mundo da doença conhecida como Covid-19, foi melhorar as suas instalações e preparar-se para uma nova etapa, que vai ser muito agressiva. no aspecto comercial devido à alta competição, argumentou.

Marrero Cruz conclamou a continuar com a promoção no mercado interno, que é o mais fiel e merece todo o respeito dos profissionais do setor, para além de ter uma variedade de ofertas para uma fruição segura.

"Com o COVID-19, é preciso ser rigoroso no cumprimento das medidas de biossegurança, pois não se pode nos dar um evento de transmissão em um hotel de Varadero em hipótese alguma", frisou o primeiro-minis

