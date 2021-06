Itália passa, Gales quase

Rússia venceu a Finlândia e os primeiros três pontos da competição no Grupo B. No Grupo A, Itália foi forte demais para Suiça (3-0) e o País de Gales venceu a Turquia por 2-0, enviando os turcos para fora do Euro 2020.

País de Gales 2 Turquia 0

Ramsey (42)

Roberts (90+5)

No Grupo A, o País de Gales entrou no intervalo com vantagem de um golo contra a Turquia (golo de Ramsey aos 43', assistido por Bale) e marcou o segundo aos 90+5, por Roberts, também assistido por Bale, que falhou um pênalti.

Itália 3 Suiça 0

Locatelli (26, 52)

Immobile (89)

Com uma posse de bola quase igual (Itália 49%, Suiça 51%), a formação italiana conseguiu 13 remates contra 6 dos suíços, com 3 à baliza, 7 ao lado ou por cima e 3 bloqueados, enquanto os suíços conseguiram 6 remates, 1 à baliza, 4 fora e 1 bloqueado.

Itália passa para a fase seguinte. Com 4 pontos, País de Gales precisa de um empate para passar automaticamente mas tem vantagem de +2 em termos de diferença de golos marcados e sofridos, enquanto a Suiça tem 3 negativos. Isso significa que para passar, a Suiça tem de vencer a Turquia por pelo menos 3 golos e esperar uma derrota do País de Gales frente à Itália por uma diferença de 2 golos ou mais.

Grupos Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos a favor Golos sofridos Pontos

Grupo A

Itália 3 Turquia 0

Demirol (pb), Immobile, Insigne

Suiça 1 País de Gales 1

Embolo Moore

País de Gales 2 Turquia 0

Ramsey (42)

Roberts (90+5)

Itália 3 Suiça 0

Locatelli (26, 52)

Immobile (89)

Itália 2 2 0 0 6 0 6

Pais de Gales 2 1 1 0 3 1 4

Suiça 2 0 1 1 1 4 1

Turquia 2 0 0 2 0 5 0

Grupo B

Dinamarca 0 Finlândia 1

Pohjanpalo

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

De Bruyne nem voou com a equipe para São Petersburgo. Segundo Nieuwsblad, o jogador de futebol, em conversa com o rei Filipe da Bélgica, que participou do treinamento da equipe, disse que se preparava para o segundo jogo contra a Dinamarca.

Em 2020/2021, De Bruyne jogou 40 partidas pelo Manchester City. Na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, o belga quebrou o nariz.

Na primeira parte, Lukaku inaugurou o marcados aos 10' e antes do intervalo, Meunier marcou o segundo (34'). Com dois golos de vantagem, a seleção belga controlou o jogo e Lukaku bisou aos 88'.

Finlândia 0 Rússia 1

Miranchuk 45+2

Aleksei Miranchuk marcou o tento da Rússia ainda antes do intervalo. Assistido por Artem Dzyuba, enviou a bola no canto superior esquerdo da baliza do lado direito da área.

Com uma posse de bola de 59% contra 41%, Rússia controlou mais o jogo, tendo 41 remates, 3 no alvo contra 11 dos finlandeses (1 no alvo) e 4 cantos contra 1.

Bélgica 1 1 0 0 3 0 3

Finlândia 2 1 0 1 1 1 3

Rússia 2 1 0 1 1 3 3

Dinamarca 1 0 0 1 0 1 0

Grupo C

Áustria 3 Macedónia do Norte 1

Lainer Pandev

Gregoritsch

Arnautovic

Holanda 3 Ucrânia 2

Wijnaldum Yarmolenko

Weghorst Yaremchuk

Dumfries

Áustria 1 1 0 0 3 1 3

Holanda 1 1 0 0 3 2 3

Macedónia N. 1 0 0 1 1 3 0

Ucrânia 1 0 0 1 2 3 9

Grupo D

Inglaterra 1 Croácia 0

Sterling 57'

República Checa 2 Escócia 0

Schick (2)

Rep. Checa 1 1 0 0 2 0 3

Inglaterra 1 1 0 0 1 0 3

Croácia 1 0 0 1 0 1 0

Escócia 1 0 0 3 0 2 0

Grupo E

Eslováquia 2 Polônia 1

Szczesny (p.b.) Linetty

Skrintar

Espanha 0 Suécia 0

Eslováquia 1 1 0 0 2 1 3

Espanha 1 0 1 0 0 0 1

Suécia 10 1 0 0 0 1

Polónia 1 0 0 1 1 2 0

Grupo F

França

Alemanha

Portugal

Hungria

Portugal 1 1 0 0 3 0 3

França 1 1 0 0 1 0 3

Alemanha 1 0 0 1 0 1 0

Hungria 1 0 0 1 0 3 0

Pravda.Ru

Foto: Gareth Bale. By Jeremy Segrott from Cardiff, Wales, UK - Bale: street art, Whitchurch, Cardiff, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50533964