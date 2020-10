Os favoritos Nadal e Djokovic em Roland Garros

Paris, 9 de outubro (Prensa Latina) O rei do barro, o espanhol Rafael Nadal, e o número um dos do ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic, jogam hoje como favoritos para avançar ao sonho final de Roland Garros.

Nadal, segundo do planeta e campeão do torneio parisiense em 12 das últimas 15 edições, enfrenta em uma das semifinais o surpreendente argentino Diego Schwartzman (14), que eliminou o austríaco Dominic Thiem (terceiro).



O espanhol de 34 anos cedeu há menos de um mês a 'El Peque' no concurso de Roma, mas chegou ao seu torneio de tênis em grande forma e não perdeu um set em seus cinco apresentações no terceiro e último Grand Slam do ano.



Além de seu quarto título consecutivo nesta capital, Rafa busca igualar o suíço Roger. Federer o maior vencedor do Grand Slam da história, com 20.



Schwartzman representa a esperança latino-americana, depois das derrotas de ontem de seu a compatriota Nadia Podoroska e o casal colombiano Cabal-Farah. Por sua vez, Djokovic tem diante de si um rival difícil no grego Stefanos Tsitsipas (sexto no ranking), com o duelo particular favorável 3-2 para o Balcã de 33 anos, Titular Garros em 2016.



O sérvio caiu pela primeira vez em um set na partida das quartas-de-final contra o espanhol Pablo Carreño.



O dia desta sexta-feira também define as finalistas nas duplas femininas, com um desafio interessante entre Guarachi (Chile) -Krawczyk (Estados Unidos) e a dupla do norteña Melichar e a sensacional polonesa Iga Swiatek, de 19 anos, serão finalistas amanhã nas simples.



Na outra semifinal, os tchecos Krejcikova e Siniakova enfrentam Babos (Hungria) -Mladenovik(França).



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=34967&SEO=os-favoritos-nadal-e-djokovic-em-roland-garros