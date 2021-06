Jogo amigável: Polónia 1 Rússia 1

Num jogo amigável na Polónia, a Rússia empatou 1-1 com golos marcados por Swierczok pela equipa da casa e Karavaev marcando para os visitantes.

Nenhuma das equipas sofreu lesões neste jogo amigável que serviu de aperitivo para a UEFA 2020 (jogado este mês). Jakub Swierczok marcou aos 3 minutos pela Polónia mas aos 20, Vyacheslav Karavaev igualou e depois o jogo perdeu um pouco de calor.

Grupo B

Na UEFA, Rússia integra o Grupo B, com Bélgica, Dinamarca e Finlândia. O treinador Stanislav Chechesov prefere a formação 4-2-3-1. A equipa-tipo é composto por Shunin (guarda-redes); Zhirkov, Dzhiklya, Semyonov, Karavaev; Ozdoev, Miranchuk; Cheryshev, Golovin, Ionov; Dzyuba.

Os jogos da Rússia

O primeiro jogo da Rússia será frente à Bélgica em São Petersburgo no dia 12 de Junho; segue o segundo também em São Petersburgo frente à Finlândia no dia 16 e finalmente, o último jogo da fase de grupos será frente à Dinamarca em Copenhaga no dia 21.

Aleksei FEDEROV

Pravda.Ru

Foto: By Кирилл Венедиктов - https://www.soccer.ru/galery/1054364/photo/731534, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70432931