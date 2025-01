Motoristas de Nova York encontram formas criativas para evitar nova taxa de congestionamento

Alguns motoristas em Nova York começaram a usar métodos simples e surpreendentemente eficazes para esconder suas placas de maneira discreta. O objetivo? Evitar a nova e impopular taxa de congestionamento, que entrou em vigor recentemente.

Photo: nypost. com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Номерные знаки автомобилей: как их скрывают водители

Táticas caseiras para enganar as câmeras

Em veículos mais novos ou de luxo, os repórteres observaram várias estratégias de disfarce, que lembram o problema já conhecido das “placas fantasmas”. Esse tipo de fraude custa milhões aos cofres públicos todos os anos.

Um dos métodos mais básicos envolve alterar ou cobrir um único caractere da placa. Por exemplo, em um dos carros vistos, a letra L foi pintada de branco para se misturar com o fundo. Em outro, um borrão de tinta cinza escondia parcialmente as letras e números. Essas alterações são difíceis de serem notadas pela polícia, mas tornam as placas ilegíveis para as câmeras.

Novas formas de driblar a tecnologia

Algumas placas foram deliberadamente dobradas ou riscadas com tinta branca ao longo de toda a sua extensão, dificultando a leitura pelos sistemas de cobrança de pedágio. Outros veículos utilizavam um revestimento translúcido que obscurecia a visão tanto para o olho humano quanto para as câmeras. Quando exposto ao flash da câmera, esse revestimento criava um efeito de refração, impedindo a identificação completa da placa.

Para os mais ousados, tecnologias avançadas estão à disposição, como dispositivos que permitem girar a placa com o toque de um botão, inspirados em filmes de espionagem como os de James Bond.

Reação das autoridades

O vereador do Bronx, Oswald Feliz, chamou a atenção para a gravidade do problema e destacou que a nova taxa pode agravá-lo ainda mais: "Se os motoristas já usam placas fantasmas para fugir de multas, imaginem o que farão para evitar a taxa de congestionamento".

Durante uma coletiva de imprensa, a governadora Kathy Hochul abordou o tema e afirmou que os primeiros dias da implementação do novo sistema de pedágios não são representativos. “Vamos analisar todos os dados: tempo de resposta de emergências, duração das viagens e muito mais”, garantiu ela, prometendo que as informações estarão disponíveis ao público ainda esta semana.

Por que isso precisa ser resolvido?

Além de evitar impostos, o uso de placas disfarçadas representa um risco para a segurança. Motoristas que utilizam essas táticas frequentemente escapam de multas por excesso de velocidade ou avanço de sinal vermelho, colocando em risco a vida de outros usuários das vias.