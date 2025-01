O Futuro dos Veículos Elétricos: A Revolução da Donut Lab

O futuro dos veículos elétricos pode passar por uma transformação radical graças à Donut Lab, criadora do primeiro motor integrado na roda.

Photo: Donut Lab is licensed under public domain Двигатель автомобиля от Donut Lab

Na CES 2025, a Donut Lab apresentou a segunda geração de seus motores integrados. Esses dispositivos prometem alta potência, impressionante torque e peso mínimo. Sua construção única, com um grande espaço central, também inspirou o nome da empresa.

Vantagens da Nova Tecnologia

Hoje, os veículos elétricos seguem o design herdado dos carros a combustão: o motor está no corpo do veículo e conectado às rodas por meio de uma transmissão. A Donut Lab propõe mover os motores diretamente para as rodas, oferecendo vantagens significativas:

Mais espaço na cabine – maior área para passageiros, carga ou baterias adicionais. Redução de peso – cada motor de 21 polegadas pesa apenas 40 kg, um terço do peso das unidades tradicionais. Economia na produção – motores 50% mais baratos de fabricar, graças à redução de 120 peças no design.

Especificações Técnicas

Os motores de segunda geração da Donut Lab oferecem:

Potência de até 630 kW (845 cv) ,

, Torque de 4.300 Nm por roda ,

, Peso de apenas 40 kg por unidade.

Desafios e Perspectivas

Embora a tecnologia seja promissora, há alguns desafios:

Aumento da massa não suspensa: cada roda ganha 40 kg adicionais, o que pode impactar o conforto, a dirigibilidade e a eficiência de frenagem.

cada roda ganha 40 kg adicionais, o que pode impactar o conforto, a dirigibilidade e a eficiência de frenagem. Massa rotacional: mais difícil de controlar, podendo afetar o desempenho geral.

Futuro da Aplicação

Além dos carros de passeio, a Donut Lab planeja expandir o uso da tecnologia para outros veículos: