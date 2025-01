Fang Cheng Bao Bao 5 превращается в Denza B5, чтобы завоевать Европу

Denza B5: o SUV híbrido off-road da BYD que conquistará mercados internacionais

O Fang Cheng Bao Bao 5 (ou Leopard 5) da BYD, um SUV híbrido plug-in projetado para terrenos difíceis, será vendido nos mercados internacionais sob o nome Denza B5. Recentemente, o modelo foi flagrado na Austrália durante testes de estrada. Além disso, o Denza B5 está programado para entrar em mercados europeus, incluindo o Reino Unido, como parte da marca premium Denza, subsidiária da BYD.

Photo: BYD’s Fang Cheng Bao Bao 5 is licensed under public domain Denza B5

A marca Denza e sua expansão global

Inicialmente fundada como uma joint venture 50-50 entre a Mercedes-Benz e a BYD, a Denza tornou-se 100% propriedade da BYD no ano passado. Atualmente, sua linha de modelos na China inclui:

Denza N7 : um SUV fastback.

: um SUV fastback. Denza D9 : uma minivan premium.

: uma minivan premium. Denza Z9 GT : um shooting brake esportivo.

: um shooting brake esportivo. Denza Z9: um sedã de luxo.

Em breve, o Denza N9, outro SUV, se juntará à gama doméstica. No entanto, a linha internacional da marca será diferente.

O modelo Bao 5 da marca Fang Cheng Bao (FCB), dedicada a veículos off-road, será integrado à Denza fora da China, começando pelo Denza B5. Essa estratégia visa transformar a Denza em uma marca global forte e diversificada.

Denza B5: o SUV global da Fang Cheng Bao

O Denza B5, derivado do FCB Bao 5, foi recentemente visto na Austrália com camuflagem pesada, mas suas características marcantes, como o design quadrado, a porta traseira com abertura lateral e as lanternas verticais, o identificam facilmente. A placa do veículo, registrada em Nova Gales do Sul (NSW), confirma seu nome oficial para mercados internacionais como Denza B5.

No futuro, a série "B" da Denza poderá incluir o Denza B8, baseado no FCB Bao 8, que já é conhecido na China.

Especificações do Denza B5

O Denza B5 é construído na plataforma DMO da BYD e apresenta as seguintes dimensões:

Comprimento/Largura/Altura : 4.890/1.970/1.920 mm.

: 4.890/1.970/1.920 mm. Distância entre eixos : 2.800 mm.

: 2.800 mm. Altura do solo: 220 mm (ajustável para até 310 mm com a suspensão Disus-P).

O interior do B5 é semelhante ao do BYD Shark 6, uma picape robusta.

Motorização

Motor a combustão : 1.5L turbo de 135 kW (181 cv).

: 1.5L turbo de 135 kW (181 cv). Motores elétricos : 2 unidades que entregam 485 kW (650 cv).

: 2 unidades que entregam 485 kW (650 cv). Potência combinada : 505 kW (677 cv).

: 505 kW (677 cv). Torque máximo : 760 Nm.

: 760 Nm. Aceleração : 0-100 km/h em 4,8 segundos.

: 0-100 km/h em 4,8 segundos. Autonomia: 1.200 km no ciclo CLTC, graças à bateria LFP de 31,8 kWh e ao tanque de combustível de 85 litros.

Preço e disponibilidade

O preço internacional do Denza B5 ainda não foi anunciado. Na China, o modelo custa entre 239.800 e 302.800 yuans (aproximadamente 32.750 – 41.350 USD).

Denza B5: um marco na estratégia global da BYD

Combinando capacidade off-road, alto desempenho e um design robusto, o Denza B5 promete se destacar em mercados internacionais. Ele reforça a estratégia da BYD de expandir sua presença global através da marca Denza, com modelos que unem luxo, tecnologia avançada e versatilidade.

Será que o Denza B5 se tornará um sucesso entre os consumidores europeus e australianos? Tudo indica que a BYD está pronta para redefinir o segmento de SUVs híbridos globais.

Esclarecimentos