Toyota bZ4X 2025: como um SUV elétrico renasceu com uma redução de preço

Toyota bZ4X 2025: um renascimento discreto mas eficaz

Muitos críticos descrevem a abordagem da Toyota ao mercado de veículos 100% elétricos como a de um estudante que evita o dever de casa de matemática. A marca parecia tão pouco interessada que deixou a Subaru cuidar de parte do projeto e ainda aceitou dividir os créditos.

O começo tímido do bZ4X e as críticas iniciais

A força da Toyota sempre esteve em seus híbridos, híbridos plug-in e tecnologias de hidrogênio. Isso ficou evidente na primeira tentativa da marca com o bZ4X, um SUV crossover elétrico. Desde o início, o modelo e seu “gêmeo” Subaru Solterra chegaram ao mercado com o impacto de uma leve colisão a baixa velocidade. O bZ4X foi criticado por ser lento, monótono e caro em comparação com concorrentes mais atraentes.

Para os entusiastas, parecia que o bZ4X estava “morto ao chegar”. Mas, com o tempo, a Toyota ajustou sua estratégia, tornando o modelo mais competitivo e interessante. Vamos entender como isso aconteceu.

Corrigindo o curso: aprendendo com o feedback

O bZ4X faz parte da linha "beyond Zero" da Toyota, que inclui outros EVs como o bZ3 sedan e o bZ3C crossover coupe. Construído na plataforma e-TNGA, desenvolvida em parceria com a Subaru, o modelo sofreu críticas por sua lentidão, autonomia mediana e preço elevado.

Reconhecendo os erros, a Toyota optou por corrigir o curso:

Mudança de nome: Rumores sugerem que o nome “bZ4X” será alterado em breve, já que não foi bem recebido. Redução de preço significativa: O modelo 2025 é até $6.000 mais barato que o anterior, com a versão Limited $5.380 mais acessível. Isso colocou o modelo abaixo do limite de $40.000, tornando-o mais atraente.

O novo apelo do bZ4X

Com a redução de preço, as críticas quanto ao desempenho, autonomia e design polarizador se tornaram menos relevantes para o público-alvo: famílias médias que buscam um veículo funcional e acessível. O bZ4X agora oferece:

Custo-benefício : O preço reduzido, combinado com créditos fiscais federais e estaduais, torna o modelo competitivo.

: O preço reduzido, combinado com créditos fiscais federais e estaduais, torna o modelo competitivo. Interior funcional : A tela de infotainment de 12,3 polegadas, antes considerada básica, agora parece mais atraente em um EV abaixo de $40.000.

: A tela de infotainment de 12,3 polegadas, antes considerada básica, agora parece mais atraente em um EV abaixo de $40.000. Opções de seminovos: Modelos 2023 e 2024 usados estão sendo vendidos por menos de $30.000, alguns até abaixo de $25.000, com baixa quilometragem e pacotes Limited completos.

O futuro do bZ4X no mercado EV

O bZ4X 2025 se apresenta como uma solução prática para substituir crossovers movidos a combustão, especialmente em um momento em que a infraestrutura de recarga nos Estados Unidos está em rápida expansão. Ele não busca impressionar com tecnologia avançada, mas atende às necessidades básicas de mobilidade elétrica de forma confiável.

Mesmo que a Toyota tenha hesitado em adotar os EVs, sua abordagem prática parece estar funcionando. Com preços acessíveis e ajustes estratégicos, o bZ4X pode surpreender nos números de vendas em 2025, transformando o que era visto como um “fracasso” em uma oportunidade inesperada de sucesso.

