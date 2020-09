África do Sul acumula 636.884 casos de Covid-19

Pretória, 6 set (Prensa Latina) A África do Sul acumula hoje 636.884 casos confirmados de Covid-19, número que deve continuar aumentando, embora cada vez mais lentamente, de acordo com a atual fase de expansão da pandemia no país.

Nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório diário do ministro da Saúde Zweli Mkhize, ocorreram 1.806 infecções pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, valor inferior à média diária registrada nas últimas semanas.



Da mesma forma, após registrar 101 mortes desde o dia anterior pela Covid-19, o número de mortes por essa causa chegou a 14.779 no país.



Das mortes recentes, detalha o relatório, 45 foram registradas na província de KwaZulu-Natal, 16 no centro de Gauteng, 11 no sul do Cabo Oriental, 19 no Estado Livre e 10 no sul do Cabo Ocidental.



Enquanto isso, o número de pacientes recuperados da doença é de 561.204, o que representa uma taxa de cura de 88 por cento.



No comunicado, o Ministério da Saúde revela que, com a realização de 18.123 exames nas últimas horas para detectar pessoas portadoras de Covid-19, número relativamente baixo em relação à população do país, os exames acumulam realizados na África do Sul Atingiu 3.783.823.



