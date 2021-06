Torneira britânica fecha para economia portuguesa

A torneira britânica abriu há menos de três semanas, prometendo encher o copo do sector de turismo em Portugal...hoje, foi anunciado por Londres um volte-face.

Londres colocou hoje Portugal na lista amarela de países em relação ao Covid-19, significando que viajantes do Reino Unido terão de entrar em quarentena durante dez dias depois de voltar de uma visita a Portugal.

Razões sem lógica

As razões citadas foram um aumento de casos e ainda a variante nepalesa, que apareceu em Portugal. As autoridades portugueses mostram-se "perplexas", não entendendo a lógica da decisão, pois Portugal tem um rácio de infeção quase igual ao do Reino Unido.

Festejos de Sporting

A verdade é que tem havido um aumento em casos na região de Lisboa, semanas depois dos festejos do Sporting Clube de Portugal, que ganhou o campeonato da Primeira Liga de futebol - festejos em que se demonstrou uma total falta de respeito pelas regras de distânciamento social (e de senso comum). Era de esperar porque Sporting só venceu o campeonato de futebol pela última vez há 19 anos.

A questão é que a grande maioria de visitantes britânicos não vão a Lisboa, mas sim ao Algarve, onde a incidência de Covid-19 é bastante menor.

Além disso, comparando o comportamento dos portugueses e britânicos, é muito mais frequente assistir ao uso de máscaras em Portugal (exceto às vezes entre os mais jovens).

A decisão será revista no dia 28 de Junho

Pravda.Ru

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cidade_de_Silves12.jpg